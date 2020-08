SPD Bergstraße feiert ihren Familientag

Bergstraße.Ab 11 Uhr startet am Sonntag, den 13. September 2020, für groß und klein ein buntes Programm in Lampertheim. Beim Odenwaldclub Lampertheim (Sandtorfer Weg 137) veranstaltet die SPD Bergstraße gemeinsam mit dem Ortsverein Lampertheim den diesjährigen Familientag. Waldpädagoge Mirko Klein lädt zur „Waldmeisterschaft“ und der Kinderclown Mister Kunterbunt sorgt für Unterhaltung. Für das leibliche Wohl gibt es Allerlei vom Grill und frisches Popcorn aus der Maschine obendrein. Gegen 12 Uhr wird der Familientag durch Landtagsabgeordnete Karin Hartmann, Landratskandidat Karsten Krug und den Vorsitzenden der SPD Bergstraße, Marius Schmidt, offiziell eröffnet. „Nach den letzten tollen Familientagen in Viernheim und Wald-Michelbach freuen wir uns, den Familientag dieses Mal nach Lampertheim zu holen“, so Schmidt. „Es ist ein Tag für alle Generationen in entspannter Atmosphäre“. Auf der Veranstaltung gelten aufgrund der Corona-Pandemie die allgemeinen „AHA-Regeln“: Abstand halten, auf Hygiene achten und Alltagsmaske tragen. red

