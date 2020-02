SPD-Frauen: Aktion zum Equal Care Day

Bergstraße.Wird Fürsorge ebenso hoch eingeschätzt wie Erwerbstätigkeit? Ist Fürsorgearbeit in der Familie gerecht aufgeteilt? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigt sich die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (AsF) im Rahmen des Equal Care Days am Samstag, 29. Februar, von 10 bis 12 Uhr mit einer Aktion in der Bensheimer Fußgängerzone am Bürgerwehrbrunnen.

Die AsF im Kreis Bergstraße beschäftigt sich mit Fragen der Gleichstellung zwischen Mann und Frau in unserer Gesellschaft. Der Equal Care Day wird deutschlandweit durch unterschiedlichste Aktionen unterstützt. Er findet nun zum zweiten Mal statt und soll an dem speziellen Datum 29. Februar darauf aufmerksam machen, wie „unsichtbar“ Fürsorgearbeit in unserer Gesellschaft ist, erläutert die AsF in ihrer Ankündigung. red

