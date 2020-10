SPD im Kreistag gegen Pläne des Bistums

Bergstraße.Die SPD-Kreistagsfraktion unterstreicht in einer Pressemitteilung ihre Kritik an den Entscheidungen des Bistums Mainz zur Aufgabe der Trägerschaft der Liebfrauenschule in Bensheim und der Schließung des Hauses am Maiberg in Heppenheim.

„Wir stehen an der Seite der protestierenden Schülerinnen und unterstützen jede Initiative, die das Bistum zum Einlenken und zum Erhalt beider Einrichtungen bringt“, betonen Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler und Landratskandidat Karsten Krug.

Schwächung der Bildung

Parteivorsitzender Marius Schmidt erklärt hierzu: „Der Wegfall des Hauses am Maiberg und der Liebfrauenschule würde die Bildungslandschaft an der Bergstraße schwächen und ist in unseren Augen nicht hinzunehmen. Das Bistum muss diese Fehlentscheidungen dringend korrigieren. Andernfalls muss der Kreis eine aktive Rolle beim Finden neuer Trägermodelle für beide Einrichtungen einnehmen.“

Insbesondere in Bezug auf das Haus am Maiberg in Heppenheim gelte: Politische Bildung solle auch in Zukunft im Kreis Bergstraße eine Heimat haben.

In diesem Zusammenhang macht die SPD „gerne auch auf eine Onlinepetition auf dem Portal „change.org“ unter dem Titel „Das Haus am Mai muss erhalten bleiben“ aufmerksam, die sich für den Erhalt des Hauses am Maiberg einsetzt und ruft alle Bürger zur Unterzeichnung dieser Onlinepetition auf. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 29.10.2020