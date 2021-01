SPD kritisiert Impfstrategie des Landes

Bergstraße.Die Kreistagsfraktion der SPD übt Kritik an der Impfstrategie des Landes Hessen. „Das Impfzentrum in Bensheim ist bereit. Das Zentrum kostet den Steuerzahler monatlich Geld für die Bereitstellung. Wir fordern, die regionalen Impfzentren schnellstens öffnen zu können und von Bund und Land unverzüglich eine ausreichende Menge Impfstoff zur Verfügung zu stellen“, so Josef Fiedler, Vorsitzender der Fraktion.

In Randgebieten des Kreises müsse es auch möglich sein, in benachbarten Bundesländern mit kürzerer Anfahrt geimpft zu werden: „Matthias Baaß hat sich für Viernheim beispielsweise an den Rhein-Neckar-Kreis gewandt, ob Viernheimer in Weinheim geimpft werden können. Solche Lösungen bieten sich zum Beispiel auch für das Neckartal oder das westliche Ried, das an Rheinland-Pfalz grenzt, an“, so SPD-Vorsitzender Marius Schmidt.

Senioren über 80 Jahren den Weg nach Darmstadt zuzumuten und gleichzeitig selbst „Termine kompliziert über die augenscheinlich derzeit überlastete 116 117 vereinbaren zu lassen“, sei nicht sehr bürgerfreundlich, so Kreisbeigeordneter Karsten Krug. Ein großes Lob zollen die Sozialdemokraten jenen Kommunen wie Lampertheim, Bürstadt oder Viernheim, die besondere Services wie Fahrdienst oder Infohotline ins Leben gerufen haben. red

