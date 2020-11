SPD nominiert Heinrich Morweiser

Bergstraße.Die SPD im Bezirk Hessen-Süd wird Anfang 2021 einen Ehrenamtspreis für besonders herausragendes freiwilliges Engagement vergeben. Die Sozialdemokraten im Kreis Bergstraße schlagen dabei den Heppenheimer Heinrich Morweiser für den Preis vor.

Heinrich Morweiser ist seit Jahren Stadtverordneter in der SPD-Fraktion in der Kreisstadt. In gelebter Solidarität und Mitmenschlichkeit betreut er ohne Honorar ältere Mitbürger aus Heppenheim und der Region Bergstraße in den Räumen der Stadtbücherei am Umgang mit dem Computer.

Ältere Menschen können oft dem Tempo der jungen Leute bei der Erklärung komplizierter neuer Techniken nicht folgen und benötigen Einfühlungsvermögen, Geduld und Wiederholung bei der Unterweisung des Gelernten, was junge Leute, Kinder und Enkel aus Ungeduld manchmal nicht bieten können.

Ohne neue Medien sind ältere Menschen vom bürgerlichen Leben abgehängt und benötigen dringend die Solidarität der Gesellschaft. Gerade in der Coronazeit sind ältere Menschen ohne Kenntnis bei Skype und Co. vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Vorbildliches Engagement

Morweiser ist in diesem Sinne Vorbild und macht sich für die ältere Bevölkerung verdient. Daneben ist Morweiser für die SPD Mitglied der Heppenheimer Stadtverordnetenversammlung und zweiter Vorsitzender des Odenwaldklubs Heppenheim.

„Unser Ziel ist, das Ehrenamt zu würdigen und zu fördern“, erklärt Marius Schmidt, Vorsitzender der Bergsträßer SPD. „Soziales Handeln stärkt nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern entspricht auch den Idealen der SPD von Gerechtigkeit und Solidarität. Wir sind sicher, dass wir mit unserem Vorschlag einen Menschen gefunden zu haben, der diese Kriterien erfüllt“, meint Schmidt.

Der Ehrenamtspreis wird vom SPD-Bezirk Hessen-Süd seit 2011 bereits zum fünften Mal verliehen. Der Preis kann an Einzelpersonen und Vereine, Projekte oder freie Initiativen vergeben werden und ist mit 500 Euro beziehungsweise 1000 Euro (für Gruppen) dotiert. Er wird 2021 in einer öffentlichen Veranstaltung mit einem prominenten Laudator verliehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 02.11.2020