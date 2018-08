SPD-Radler stärken sich an Milchtankstelle

Bergstraße.Das Feld der Deutschland-Tour war längst durchgerauscht, als Marius Schmidt in gemäßigtem Tempo über die Seehofstraße gerollt kam. Der SPD-Landtagskandidat aus Lampertheim radelte am Sonntag durch seinen Wahlkreis Bergstraße-West: Lorsch, Groß-Rohrheim, Wattenheim, Lampertheim-Hofheim und wieder retour. Finaler Stopp war an der Milchtankstelle des Lorscher Ortslandwirts Reiner Jöst im

...