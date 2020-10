Spende an zwei Bergsträßer Schulen

Bergstraße.Aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen müssen Mund-Nasen-Masken derzeit teilweise über Stunden hinweg getragen werden. Viele Nutzer beklagen dabei schmerzhafte Druckstellen hinter den Ohren. Die Heppenheimer Unternehmensgruppe JF Group hat dafür eine Lösung entwickelt: den Maskenhalter Comfort-Fix.

Die größenverstellbaren Maskenhalter aus Soft-Touch-Material können hinter dem Nacken fixiert werden und versprechen so Tragekomfort ohne Druckstellen. Ein schnelles, unkompliziertes Anlegen und Abnehmen ist über den Kopf möglich. Die Halter sind einstellbar für verschiedene Maskenarten.

Vor Kurzem übergab Jens Fischer, Operativer Geschäftsführer der JF Group GmbH, 5000 Stück der Maskenhalter an Franz-Josef Fischer, den Geschäftsführenden Vorstandsvorsitzenden der Strahlemann-Stiftung. Die 5000 Maskenhalter werden bis Ende September an Partnerschulen des Strahlemann-Talent-Company-Projekts verteilt. Empfänger sind dabei auch Schulen in Heppenheim und Gadernheim. zg

