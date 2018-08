Spende für das Hospiz

Der Darmstädter Energieversorger Entega und ein Fahrrad-Fachgeschäft in Einhausen haben auch in diesem Jahr wieder die Einnahmen aus dem Verleih von E-Bikes in Höhe von 3000 Euro an das Bergsträßer Hospiz gespendet.

Die Spendenaktion gibt es seit fünf Jahren. Insgesamt haben die Partner bislang 10 500 Euro an das Hospiz gespendet.

Ökostrom für zwölf Räder

Entega und der Inhaber des Radgeschäftes stellen in Einhausen in einer E-Bike-Verleihstation zwölf Räder zur Verfügung, deren Batterien mit klimafreundlichem Ökostrom des Energieversorgers geladen werden. Der Scheck ging an Doris Kellermann vom Hospiz-Verein.

„Als Unternehmen, das in dieser Region verwurzelt ist, unterstützen wir soziale Projekte und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung“, sagte Florian Matthies, Abteilungsleiter Kommunikationsservice und Sponsoring von Entega.

Wie Doris Kellermann mitteilte, soll die Spende für die Weiterbildung im Rahmen der ambulanten Sterbebegleitung verwendet werden.

Nachhaltige Mobilität

E-Bikes sind ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Mobilität, wenn sie mit Ökostrom betrieben werden. E-Biker schonen das Klima und kommen dank der elektrischen Unterstützung bequem an ihrem Fahrziel an. Voll geladen haben die E-Bikes eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern. In dem Fachgeschäft in Einhausen sind zudem Karten mit den Entega-Bike-Routen erhältlich.

Die drei Routenvorschläge sind ideal für E-Bikes und führen durch die Region zu landschaftlichen und touristischen Sehenswürdigkeiten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 18.08.2018