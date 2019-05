Spezialist verstärkt Sirona

Bensheim.Dentsply Sirona hat sein Managementteam verstärkt und Cord Friedrich Stähler als Chief Technology Officer (CTO) an Bord geholt. In seiner neuen Rolle soll er am Standort Bensheim die globale Produktentwicklungs- und Innovationsstrategie des Dentaltechnik-Weltmarktführers vorantreiben.

Mit Cord Stähler gewinnt Dentsply Sirona einen ausgewiesenen Experten im Bereich Healthcare, Life Science und Diagnostik. Der promovierte Humangenetiker und Ingenieur verfügt über langjährige Erfahrung aus Führungspositionen in internationalen Konzernen. Vom Standort Bensheim aus verantwortet er künftig die Ausrichtung einer bereichsübergreifenden Produktentwicklungs- und Innovationsstrategie für zukunftsweisende Dentaltechnologie. In seiner Funktion berichtet er direkt an Konzernchef Don Casey. „Wir freuen uns, mit Cord Stähler einen ausgewiesenen Experten an Bord zu holen. Durch seine Expertise ist er die Idealbesetzung, um unseren Kurs der globalen strategischen Neuausrichtung konsequent weiter voranzutreiben und unser Profil als führender Anbieter von innovativen Dentallösungen zu schärfen“, kommentiert CEO Casey die Einstellung Stählers.

Stärkung des Standortes

Und Michael Geil, Geschäftsführer am Standort Bensheim, sagt: „Die vielseitige Erfahrung von Cord Stähler aus dem Technologiemanagement und der Unternehmensentwicklung ist eine große Bereicherung für uns. Er wird die Positionierung des Innovationsstandorts Bensheim weiter stärken.“

Cord Stähler: „Ich freue mich auf die Möglichkeiten, bei einem Weltmarktführer wie Dentsply Sirona neue Impulse in einem dynamischen Marktumfeld zu setzen.“

Funktionen bei Merck und Siemens

Cord Stähler wechselt von Merck, wo er als Senior Vice President & Head of the Global Medical Device & Service Franchise am Standort Genf tätig war. In dieser Funktion leitete er weltweit die Geschäftsaktivitäten in Bereichen wie Produktentwicklung, Produktion & Supply, Key Account Management und Customer Training. Darüber hinaus war er für den Ausbau der Digitalstrategie von Merck Healthcare zuständig. Zuvor war Stähler fünf Jahre als CTO und Member of the Executive Commitee bei Siemens Healthcare in Erlangen und Berkeley (USA) für die Technologiebasis und die Innovationspipeline der globalen Geschäfte zuständig. Zudem war er maßgeblich an der Konzeptualisierung und erfolgreichen Implementierung eines strategischen Innovations- und Geschäftsentwicklungs-Programms beteiligt.

Der vielfach ausgezeichnete Unternehmensgründer und Forscher hat im Lauf seiner Karriere mehr als 70 zum Patent angemeldete Produkte mit entwickelt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.05.2019