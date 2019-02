Spielzeug für die Kleinen, Schlauchboot für die Retter

Bergstraße.Das Familienzentrum Bensheim und die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Heppenheim profitieren in diesem Jahr von einer Unterstützung durch den Energiekonzern Entega, der immer zum Jahresbeginn jeweils 1000 Euro an zwei gemeinnützige Einrichtungen im Kreis Bergstraße spendet.

Die Entega-Vorstandsvorsitzende Marie-Luise Wolff sprach von „zwei hervorragenden Projekten“, die

...