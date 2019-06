Spontane Hilfe für die Kleinsten

Bergstraße.Es sind Situationen, in denen es schnell gehen muss. Schnell, kompetent und verlässlich. Wenn das Jugendamt ein Kind aus seiner elterlichen Umgebung heraus nimmt, weil dessen Wohl gefährdet ist, sind geeignete Pflegefamilien die erste Wahl. In diesen Fällen geht es darum, den Jungen und Mädchen spontan Hilfe und Geborgenheit zu schenken, bis die individuelle Situation abgeklärt und über die Zukunft des Kindes entschieden ist. Seit zehn Jahren kümmert sich die Bereitschaftspflege im Kreis Bergstraße um die Verfügbarkeit und Begleitung solcher Pflegestellen. Bislang waren 31 Familien aktiv. Aktuell sind es elf. Zu wenig, wie die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz betont.

Zahl der gemeldeten Fälle steigt

Denn während die Anzahl der Pflegefamilien von Beginn an recht konstant geblieben ist, haben sich die gemeldeten Fälle beim Jugendamt nach oben entwickelt. Mitarbeiterin Cornelia Giebeler bestätigt das anhand konkreter Zahlen. Positiv vermerkt man im Landratsamt, dass die Zahl der Rückführungen seit zwei Jahren wieder wächst – also die Fälle, in denen ein Kind wieder zurück in seine eigene Familie gehen kann. In der Regel bleibt ein Kind zwischen drei und fünf Monaten bei der Ersatzfamilie. Wenn ein Kind aufgenommen wird, lasse sich die Dauer aber noch nicht genau abschätzen, so die zweite Frau in der Bereitschaftspflege, Marion Bender-Krämer.

„Das Kindeswohl steht immer im Vordergrund“, so Diana Stolz beim Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre. Die Inobhutnahme sei das „härteste Schwert“ des Jugendamtes in der Kreisverwaltung, die als örtlicher Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe fungiert. Wenn sich dieser Schritt aufgrund einer akuten Notfallsituation nicht vermeiden lässt, greift das Konzept einer familiennahen Unterbringung. Für Kinder bis circa zwölf Jahren – manchmal auch für ältere – sind Pflegefamilien eine gute Alternative, weil sie als ergänzendes Angebot einer vorläufigen Aufnahme und Unterbringung integrierte familiäre Strukturen ermöglichen.

Doch nicht jeder darf ein Kind bei sich aufnehmen. „Es gelten strenge Vorgaben“, so Marion Bender-Krämer in Heppenheim. Zwar erfolgt die Aufnahme fast immer spontan innerhalb weniger Stunden durch die Vermittlung über das Jugendamt – doch bevor eine Familie zur Pflegefamilie wird, muss sie einige Voraussetzungen erfüllen.

Voraussetzungen zu erfüllen

Zum einen müssen Eltern eigene Kinder haben, die älter als drei Jahre sind. Ein gewisses Maß an erzieherischer und fürsorglicher Erfahrung ist ebenso Pflicht wie ein eigener Pkw und ein Handy sowie ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis. Außerdem darf die Hauptbetreuungsperson nicht berufstätig sein. Auch psychische und körperliche Einschränkungen sind ein Ausschlusskriterium. Seit 2012 gibt es im Landkreis eine sogenannte Eignungseinschätzung, die sämtliche relevanten Punkte auf Herz und Nieren überprüft. Schließlich geht es bei der Übernahme eines Pflegekinds um eine der vornehmsten sozialen Aufgaben überhaupt. „Die erste Belegung verläuft immer auf Probe“, so Cornelia Giebeler.

Bei den meisten Pflegeeltern handelt es sich um klassische Familien, bei denen einer das Geld verdient und der andere zu Hause bleibt. Nicht selten gibt es in diesen Familien zwei oder mehr Kinder. Eine vierfache Mutter aus Biblis ist seit zweieinhalb Jahren dabei. „So lange unsere eigenen Kinder keine Einwände haben, werden wir das machen.“ Eine andere spricht von einem positiven Effekt auf den eigenen Nachwuchs beziehungsweise auf die gesamte familiäre Situation. Zur grundsätzlichen Eignung, das bestätigen beide, gehöre außerdem ein hohes Maß an Flexibilität, Spontaneität und Belastbarkeit sowie Einfühlsamkeit und Geduld. „Es schadet nichts, wenn man ein wenig abenteuerlustig ist“, so eine Pflegemutter beim Pressegespräch, die einen sehr guten Dialog mit den zuständigen Damen des Jugendamts lobt.

„Permanent im Krisenmodus“

„Man ist permanent im Krisenmodus“, sagt Anke Frischmuth. Die stellvertretende Abteilungsleiterin des Jugendamts weist darauf hin, dass sämtliche Kinder, um die es dabei geht, im häuslichen Umfeld schlimme Dinge erlebt haben: darunter körperliche oder seelische Misshandlungen, massive gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Eltern, Drogenmissbrauch bis hin zu Tötungsversuchen.

In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesgerichtshofs ist das Kindeswohl gefährdet, „wenn eine gegenwärtige, in solchem Maß vorhandene Gefahr vorliegt, dass sich bei der weiteren Entwicklung der Dinge eine erhebliche Schädigung des geistigen, seelischen oder körperlichen Wohls des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“.

Die Inobhutnahme ist eine hoheitliche Aufgabe des Jugendamts, das im Falle einer Übergangszeit in der Pflegefamilie sowohl mit dieser wie auch mit den leiblichen Eltern in einem intensiven Kontakt steht. Seit vergangenem Jahr gibt es in Heppenheim ein „Familiencafé“, in dem sich alle Beteiligten in neutraler Umgebung treffen und austauschen können.

Die beste Lösung für das Kind

„Es geht darum, die beste Lösung für das Kind zu finden“, so Anke Frischmuth. „Wir wollen in der Krise keine weitere Krise“, unterstreicht sie den hohen Anspruch einer kompetenten Vermittlung. Wenn eine Rückführung nicht möglich ist, weil sich die heimische Situation für das Kind nicht verbessert hat, sind nach dem Aufenthalt in der Pflegefamilie die Weitervermittlung in eine Dauerpflege oder – in einigen Fällen nicht vermeidbar – in eine stationäre Einrichtung die nächsten Optionen. Es entscheide immer eine Vielzahl einzelner Aspekte, so Cornelia Giebeler.

Einige Bergsträßer Pflegefamilien nehmen seit zehn Jahren immer wieder Kinder auf. Die jüngsten sind seit neun Monaten dabei. In den derzeit elf Familien sind zwischen 17 und 18 Plätzen verfügbar. Jede Pflegefamilie kann auf Wunsch eine Zeit lang aussetzen, wenn die Belastung zu hoch wird oder andere Gründe, zum Beispiel neue berufliche Perspektiven, vorliegen. Vertraglich garantiert wird nicht nur ein sechswöchiger Urlaubsanspruch im Jahr, sondern auch ein Honorar für Pflegeeltern. Die Sätze im Kreis Bergstraße sollen demnächst nach oben angepasst werden, so Diana Stolz.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.06.2019