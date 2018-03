Anzeige

Das BA-Fitcamp geht in die zweite Runde: Vom 18. April bis zum 8. Mai werden die Personal Trainer Mareike und Siggi Spaleck wieder Sportbegeisterte im Freien zum Schwitzen bringen - an vier verschiedenen Orten an der Bergstraße und kostenlos.

Die Veranstaltungen lockten bereits im vergangenen Jahr hunderte Bewegungsfreudige an. Das erste Fitcamp 2018 startet am Mittwoch, 18. April, im Bensheimer Stadtpark. Weiter geht es am Montag, 23. April, am Speck-weg-Eck in Rodau. Am Freitag, 4. Mai, gastiert das BA-Fitcamp am Birkengarten in Lorsch. Den Abschluss bildet am Dienstag, 8. Mai, das Workout am Felsenmeer in Reichenbach.

Im Interview geben die beiden schon einmal Tipps, wie ein Formtief nach den nasskalten Tagen am besten überwunden werden kann und geben einen Vorgeschmack darauf, was bei den diesjährigen Fitcamps noch besser wird als 2017.