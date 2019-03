Sport, Spaß und viele Konzerte

Christina Stürmer tritt beim Landesturnfest auf. © dpa

Bensheim.Der Festplatz am Berliner Ring in Bensheim und das Starkenburg-Stadion in Heppenheim werden die zentralen Veranstaltungsorte beim Landesturnfest vom 19. bis 23. Juni in Heppenheim sein. 5000 Sportler werden erwartet, denen bei dieser Auflage zum ersten Mal ein großes Abendprogramm geboten wird.

Auftritte von Felix Jaehn, Bülent Ceylan oder Christina Stürmer zählen zu den Höhepunkten am verlängerten Fronleichnamswochenende. Tagsüber stehen zahlreiche Wettkämpfe an, unter anderem geht es in einigen Disziplinen um die Hessenmeisterschaft. Landrat Christian Engelhardt und die Bürgermeister Rolf Richter und Rainer Burelbach zeigten sich vom Programm angetan. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.03.2019