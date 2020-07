Sport und Natur auf dem Mountainbike

Bergstraße.Die achte Mountainbike-Rallye des Überwaldes an diesem Sonntag (5.) führt zur Harfenburg bei Heddesbach. Etliche Gespräche und die genaue Lektüre der behördlichen Auflagen wurden in den vergangenen Wochen von den an der Mountainbike-Rallye beteiligten Helfern im Überwald geführt.

Im Ergebnis will man auch in diesem Jahr und unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln an der Austragung der beliebten Radtour, die Sport mit einer Brise Regionalwissen verbindet, festhalten.

Lediglich der gesellige Ausklang kann in diesem Jahr nicht stattfinden und auch die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Unter der Führung von ortskundigen Guides startet und endet die Rallye am Sonntag auf der Hofwiese in Wald-Michelbach. Hier erfolgt um 10 Uhr die Gruppeneinteilung.

Dieses Jahr hat Geopark-vor-Ort Begleiter Theo Reichert das Ziel auserkoren: die Harfenburg bei Heddesbach. Den Streckenverlauf dorthin und zurück hat Geopark-Streckenpatin Conny Eck mit ausgearbeitet. Im Sinne einer Entdeckungstour steht neben der sportlichen Herausforderung auch das Landschaftserlebnis im Vordergrund. Die Teilnehmer der Mountainbike-Rallye nehmen an einem Quiz teil, bei dem es darum geht, an mehreren Stopps entlang der Ausfahrt die richtigen Antworten zu den jeweiligen Ortspunkten zu wissen.

Gefahren wird dieses Jahr in Gruppen mit maximal jeweils neun Teilnehmern. Für jede Gruppe steht ein Guide zur Verfügung. Gefahren wird in unterschiedlichen Leistungsgruppen: von sportlich auf mitunter technisch anspruchsvollen Passagen bis gemütlich auf breiten Forstwegen.

Unterwegs werden die Guides ihren Mitfahren an mehrere Punkten Verschnaufpausen können und diese mit Informationen und Anekdoten zu lokalen Gegebenheiten entlang des Streckenverlaufs gekonnt verbinden.

Der südliche Überwald und die Querung der Landesgrenze nach Baden-Württemberg rundum des idyllischen Ulfenbachtals stehen auf dem Programm. Entlang der Etappenziele wie Adlerstein, Heddesbach und die Harfenburg und Raubach versprechen die beteiligten Guides einige abwechslungsreiche Trails einzubinden.

Insgesamt wird die diesjährige Mountainbike-Rallye also technisch anspruchsvoller, weshalb ein vollwertiges Mountainbike bei Teilnahme anzuraten ist. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 02.07.2020