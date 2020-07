Sport vor leeren Rängen

Im Sport ist nach der Saison vor der Saison. Doch wie wird die neue Saison in vielen Sportarten aussehen? Klar ist, Großveranstaltungen sind hierzulande bis Ende Oktober verboten. Ausnahmen gibt es bei ausreichenden Hygienekonzepten. Aber was ist ausreichend?

Entscheidend wird sein: die Menge der Zuschauer, wie lange sie zusammen sind und ihr Verhalten. 500 zurückhaltende Menschen auf einer Tribüne beim Tennis mit Mund-Nase-Masken haben ein geringeres Viren-Risiko als 500 eng beisammen stehende Fußballfans, die ihre Mannschaft lautstark anfeuern. Ein neuralgischer Punkt sind auch die Toiletten in Stadien, da geht es in den Pausen immer eng zu. In geschlossenen Räumen, also auch großen Sporthallen, wo Handball, Eishockey und Basketball stattfindet, hat es das Virus leichter als im Freien. Und überhaupt: bei ein paar Hundert Fans bei einer Sportveranstaltung halten sich vielleicht alle an die Regeln. Bei mehreren Tausend muss man da schon eher ein Fragezeichen machen. Und so dürfte es auch in der neuen Saison bis auf weiteres bei Sport vor (weitgehend) leeren Rängen bleiben.