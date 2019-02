Sprachen: Beratung vor Start der Kurse

Bergstraße.Wer im Frühjahr in einen Sprachkurs der Kreisvolkshochschule (Kvhs) einsteigen möchte und möglicherweise Vorwissen mitbringt und es dem Kursangebot nicht zuordnen kann, braucht Beratung. In den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch sind erfahrene Kursleiterinnen für Kunden da, um Sprachkenntnisse einzuschätzen und passende Kurse zu empfehlen. Die persönliche und individuelle Beratung findet statt am Mittwoch, 13. Februar, zwischen 18 und 19.30 Uhr, in Heppenheim in der Martin-Buber-Schule (Gräffstraße 2). Zusätzlich gibt es – nur für Englisch – die Möglichkeit, sich am Telefon beraten zu lassen; und zwar am Samstag, 16. Februar, in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr unter der Telefonnummer 06251 / 1729617. red

