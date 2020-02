Sprachen lernen im Frühling

Bergstraße.Allen, die das Frühjahr für eine neue Sprache nutzen wollen, bietet die Kreisvolkshochschule (Kvhs) die Möglichkeit, Anfang März damit zu beginnen.

Wer sich vom Urlaubsland Italien angelockt fühlt, geht ab dem 2. März montags von 19.30 bis 21 Uhr ins Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium zum Anfängerunterricht.

Träume von Budapest und dem Plattensee erfüllen sich im Ungarischkurs für Anfänger mittwochs zwischen 19.30 und 20.45 Uhr, in der Martin-Buber-Schule, ebenfalls in Heppenheim.

Eine Städtereise nach Prag erleichtern Grundkenntnisse im Tschechischen – zu erwerben ab dem 5. März donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Bensheimer Goethe-Gymnasium.

Richtig weit weg führt ein Japanischkurs für Einsteiger. Er läuft montags von 18.30 bis 20 Uhr im Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, erstmals am 2. März. Oder ein Chinesischkurs, untergebracht im Bensheimer Goethe-Gymnasium, mit Unterricht montags zwischen 19.30 und 21 Uhr; Beginn ist am 16. März.

Arabisch gibt es auch als Anfängerkurs – vom 17. März an dienstags von 19 bis 20.30 Uhr, im Goethe-Gymnasium in Bensheim.

