Sprachkurse nach den Schulferien

Bergstraße.Die Kreisvolkshochschule (Kvhs) bietet in Heppenheim einen Einstieg in englische Konversation an („Fit for Conversation“) – ab dem 14. Oktober montags zwischen 19 und 20.30 Uhr im Heppenheimer Starkenburg-Gymnasium. Ein Anfängerkurs in Englisch für ältere Damen und Herren, die auf Wiederholung und gemäßigtes Tempo Wert legen, beginnt am 17. Oktober in Bensheim – Unterricht ist donnerstags von 16 bis 17.30 Uhr im Kvhs-Seminarraum (Am Wambolterhof 2). Exotisch geht es im Chinesischkurs zu – die Sprache und Kultur Chinas werden gleichermaßen vermittelt – in Heppenheim, dort im Starkenburg-Gymnasium, vom 17. Oktober an donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 12.10.2019