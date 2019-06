Sprechtag für neue Freiberufler

Bergstraße.Zum dritten Mal veranstaltet die Wirtschaftsförderung Bergstraße (WFB) in Kooperation mit dem Institut für Freie Berufe in diesem Jahr einen Sprechtag speziell für Existenzgründer in den freien Berufen. Die Aktion findet morgen (Dienstag) in den Räumen der WFB, Wilhelmstraße 51 in Heppenheim, statt. Die Einzelberatung dauert 60 Minuten. Für Gründer aus der Wirtschaftsregion Bergstraße ist die Teilnahme kostenfrei.

Gründungswillige ermutigen

Das Angebot ist Teil der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald. Damit will die Wirtschaftsförderung Gründungswillige dazu ermutigen, ihre unternehmerischen Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das IFB ist ein an der Uni Erlangen-Nürnberg angesiedeltes Institut und eine der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für freie Berufe in Deutschland. zg

