Sprung in die Erfolgsspur

Bergstraße/Zwingenberg.Spektakulär ist noch eine recht harmlose Beschreibung dessen, was sich unterhalb der Bahnlinie auf einem ehemaligen Bolzplatz in der Zwingenberger Rieslingstraße abspielt und was Spaziergängern den Atem stocken lässt. Hier haben sich zwei Handvoll Jugendliche – heute sind sie junge Erwachsene – vor einigen Jahren eine futuristisch anmutende, wild zerklüftete Hügel-, Berg- und Tallandschaft mit

...