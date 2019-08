Staatsanwalt fordert ein Jahr auf Bewährung

Frankenthal.Das Bild eines lachenden Feuerwehrmanns erscheint auf einer Leinwand im Frankenthaler Landgericht. Es gibt den fünf Todesopfern der BASF-Explosionskatastrophe in 27 Verhandlungstagen zum ersten Mal ein Gesicht. Und macht das unendliche Leid der Angehörigen so begreifbar wie das Schluchzen, das die Stille zerreißt. Die Plädoyers bringen alle Prozessbeteiligten an ihre Grenzen.

