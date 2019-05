Staatsanwalt: Täter versuchen, sich als Opfer darzustellen

Darmstadt/Mörlenbach.Der achte Tag im Mordprozess um die beiden getöteten Kinder aus Bettenbach verläuft anders, als gedacht. Keine Plädoyers, stattdessen eine Reihe von Beweisanträgen der Verteidiger der beiden angeklagten Werner und Christiane H. – sie sollen ihre Kinder im August des vergangenen Jahres getötet haben, der anschließende Suizid der beiden scheiterte. Am Ende stehen drei weitere Verhandlungstage, was der Komplexität des Falles geschuldet ist. Auch wenn alles auf den ersten Blick eindeutig erscheint, „steht die Aufklärung über allem“, sagt dazu Richter Volker Wagner.

Der Verhandlungstag zeigt deutlich die Strategien in diesem Prozess auf: Während Roman Schweitzer als Pflichtverteidiger des 59-jährigen Angeklagten versucht, trotz Geständnis seines Mandanten mildernde Umstände zu erreichen, hat Sebastian Göthlich offensichtlich den Freispruch seiner 46-jährigen Mandantin im Blick. Denn sie will sich an nichts aus der Tatnacht erinnern und schon gar nichts von der Tötungsabsicht ihres Mannes gewusst haben.

Schweitzer zweifelt an diesem Tag Angaben aus dem toxikologischen Gutachten an, besteht darauf, dass sein Mandant zum Tatzeitpunkt schon eine Überdosis Tabletten eingenommen habe. Bis zur Wirkung hätte er durchaus die Tat durchführen können, das nicht unterlassene Anzünden des Hauses spreche außerdem für einen betäubten Zustand. Sein Kollege Göthlich versucht die Ahnungslosigkeit der angeklagten Christiane H. herauszustellen.

Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge hört sich alles in Ruhe an und kontert nach einer halbstündigen Unterbrechung. Er gibt laut einem entsprechenden Antrag den rechtlichen Hinweis, dass eine Verurteilung des angeklagten Ehepaars auch unter dem Aspekt der „niedrigen Beweggründe“ möglich sei: „Anton und Emilia mussten sterben, weil ihre Eltern sich in eigensüchtiger Weise als Opfer stilisieren wollten“, stellt er unmissverständlich fest.

Als Grund wird immer wieder die angeblich ausweglose Situation der Familie durch die angekündigte Zwangsräumung des Hauses im Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach angeführt. Angeblich sollte es ein gemeinschaftlicher Suizid sein, nach den Worten von Werner H. habe man „den Willen der Kinder umgesetzt“. Seine Frau bestreitet eine Beteiligung an der Tat ihres Mannes.

„Solch altruistisch anmutende Motive, die aber wiederum fast zu einer hinrichtungsartigen Tötung durch eine große Anzahl von Schlägen auf Kopf und ins Gesicht und eine sehr platzierte Durchtrennung von Kehle und Herzbeutel geführt haben, liegen tatsächlich nicht vor“, ist sich der Oberstaatsanwalt sicher.

Das Insolvenzverfahren und die daraus entstandene, aus Sicht der Angeklagten ausweglose Situation, seien keine Begründung für die Tötung zweier Kinder: „Es ist unvorstellbar, dass die beiden Kinder tatsächlich aus dem Leben scheiden wollten und dies als klare Aussage formuliert haben.“ Zumal es für die Eltern ausreichend Alternativen gegeben hätte, samt beruflicher Zukunftsperspektiven. Doch beide hätten diese Möglichkeiten nicht nutzen wollen.

Auch die Darstellungen zur Tatnacht seien nicht glaubhaft. Vor allem bei Werner H. gebe es Widersprüche, seine Aussagen seien nur geeignet, um seine Ehefrau reinzuwaschen. Für Tietze-Kattge spricht alles für eine Einnahme der Medikamente nach der Tat. Die angebliche Überdosis von Christiane H. sieht der Oberstaatsanwalt ebenfalls nicht, dafür aber zu viele Widersprüche. Die Angaben beider zu den angeblichen Tabletteneinnahmen hätten daher wohl nur einen Grund: Sich als eingeschränkt schuldfähig darstellen.

Laut Oberstaatsanwalt haben beide nicht die Absicht gehabt, nach der Tötung der Kinder gemeinsam Selbstmord zu begehen. „Sie haben ein Szenario geschaffen, das nur dem Zweck diente, den angeblich für die Situation der Eheleute H. Verantwortlichen ihre Schuld vor Augen zu führen.“ Dazu zählt er den für die Vollstreckung verantwortlichen Richter am Amtsgericht Fürth, alle anderen am Insolvenzverfahren Beteiligten sowie insbesondere den Insolvenzverwalter selbst – „sie sollten damit getroffen werden“.

Damit stützt Tietze-Kattge das Gutachten des psychologischen Gutachters Prof. Henning Saß, der die Tat unter anderem als mögliches Fanal bezeichnete. Oder anders ausgedrückt: Täter versuchen, sich als Opfer darzustellen.

Die Tat trage deutlich die Züge einer gemeinsamen Planung und Arbeitsteilung und erscheine „als völlig unbegreiflich und menschlich nicht nachvollziehbar. Die Kinder mussten sterben, weil die Angeklagten ein völlig unverständliches Zeichen für andere setzen wollten.“ Daher könnte das Tatmotiv von den Beweggründen her durchaus als „niedrig“ bewertet werden.

Der Prozess wird am 14., 17. und 19. Juni jeweils um 9 Uhr am Landgericht Darmstadt fortgesetzt.

