Stadt, Land, Fluss

Wer beim Stadtrundgang durch Zwingenberg die Augen offenhält, kann allerlei Historisches und einige Infotafeln des Geo-Naturparks entdecken. Etwa an der Scheuergasse, die nach den Stadtbränden des Mittelalters entstand, weil die Scheunen – „Scheuern“ – nicht mehr innerhalb der Stadtmauern stehen durften. In den 70er Jahren wurde die Straße erneuert und umgestaltet. An der Scheuergasse liegt auch das Heimatmuseum von Zwingenberg, das Leben und Arbeiten in früheren Zeiten dokumentiert.

Auffällig ist auch das Alte Amtsgericht in Zwingenberg mit seiner Renaissance-Architektur: Ursprünglich war es ein Jagdschloss der hessischen Landgrafen, später Amtsgericht für Zwingenberg und die umliegenden Gemeinden. Heute sind in dem Gebäude das Kellertheater Mobile und die Remise zuhause, in der zeitgenössische Kunst gezeigt wird.

Oben über der Stadt thront die weiße Bergkirche, flankiert von zwei alten Linden. Überall öffnen sich Blickachsen auf dieses Ensemble. Der Bau stammt aus dem 17. Jahrhundert und wurde umfangreich renoviert.

Ein weiteres markantes, wenn auch deutlich kleineres, Bauwerk ist die „Aul“, der letzte erhaltene Eckturm der Stadtmauer. Der Durchgang neben dem Nordostturm wurde erst später geschlagen, davor hatte es nur ein kleines Törchen gegeben. cel