Stadtansichten von Randazzo

Heppenheim.„Stadtansichten – 3D-Pop Art“ lautet das Motto der neuen Ausstellung in der Petite Galerie in Heppenheim. Zu sehen sind bis zum 8. Januar Arbeiten von Paolo Randazzo. Geöffnet ist die Galerie samstags von 14 bis 17 Uhr sowie bis Weihnachten zusätzlich freitags von 17 bis 19 Uhr, außerdem nach telefonischer Vereinbarung unter 0178/668 4444. Zur Einhaltung der aktuellen Abstands- (mindestens 1,5 Meter Abstand) und Verkaufsflächenregelung dürfen sich maximal zwei Besucher gleichzeitig in der Galerie aufhalten. Die Mund- und Nasenschutz-Pflicht ist ebenfalls zu beachten. hol

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 01.12.2020