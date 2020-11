Standort des Impfzentrums noch unklar –Testzentrum bleibt vorerst in Heppenheim

Bergstraße.„Es laufen Gespräche mit Eigentümern, allerdings sind noch keine Verträge geschlossen“, berichtete Landrat Christian Engelhardt auf die Frage, ob es schon einen Standort für das neue Impfzentrum an der Bergstraße gibt. Doch nicht nur ein Standort müsse schnellstmöglich gefunden werden, so der Landrat – auch Personen mit Erfahrung in medizinischen Berufen sind gefragt.

Zu Beginn werden unter anderem Rettungssanitäter und Helfer aus den Reihen der Bundeswehr im Impfzentrum mit zehn Impfstraßen im Einsatz sein. „Wir brauchen aber vor allem auch qualifiziertes Personal für das Impfzentrum, das bereit ist, ein Beschäftigungsverhältnis von etwa einem Jahr einzugehen“, so der Landrat in einer Pressekonferenz. Hebammen zum Beispiel, medizinische Fachangestellte und Studierende der Allgemeinmedizin, genauso wie Ehemalige.

Es sei nicht geplant, eine Halle oder ein anderes Gebäude, das sich in öffentlicher Hand befindet, als Standort zu nutzen. „Denn das Impfzentrum soll etwa ein- bis eineinhalb Jahre in Betrieb sein und wir hoffen, dass dieser Zeitraum weit über die Einschränkungen beispielsweise im Sportbetrieb hinausgeht“, so der Landrat. Der gesellschaftliche Wert – etwa der Weststadthalle oder eines Bürgerhauses – sei zu hoch, um die Räume für so lange Zeit als Impfzentrum zu nutzen.

Das „Kaufland“-Gebäude in Rosengarten würde sich aus Sicht der Lampertheimer Stadtverwaltung eignen. Die Stadt hat es dem Kreis vorgeschlagen und die Kontaktdaten des Eigentümers übermittelt, so Pressesprecher Christian Pfeiffer. Aus Viernheim ist zu hören, dass Bürgermeister Matthias Baaß die Nutzung der früheren „Scheck-In“-Immobilie an der Heidelberger Straße vorgeschlagen hat. Edeka ist dort Mieter und hätte Interesse.

Schneller, aber nicht winterfest

Um etwa 1350 Personen pro Tag zu impfen, müssten rund 200 Leute ganztägig im Zentrum im Einsatz sein, so der Landrat Fachkräfte, vom Arzt bis hin zum Apotheker.

Neuigkeiten gebe es auch in Sachen Testzentrum: Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen halte den Standort in Lampertheim-Hofheim zwar weiterhin für die bestmögliche Option, werde jedoch vorerst die Schule nicht beziehen. Stattdessen soll erst einmal ein neues, genaueres Anmeldesystem am derzeitigen Standort in Heppenheim getestet werden. So könnte das Testzentrum zwar nicht winterfest gemacht werden, das Ziel sei aber, die Wartezeiten damit erheblich zu verkürzen.

Hinsichtlich der Beschlüsse von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministern gebe es im Kreis nicht viele Veränderungen. „Regelungen zur Maskenpflicht und auch zum Wechselunterricht in den Schulen haben wir bereits umgesetzt und werden daran weiter festhalten“, so Engelhardt. „Wir werden außerdem zum Wochenende hin eine Allgemeinverfügung veröffentlichen, mit der wir den Wechselunterricht bis zu den Weihnachtsferien verlängern.“ Der Wunsch komme auch aus den Schulen, vonseiten der Schüler, der Eltern und vom staatlichen Schulamt. Die Regelung gebe Sicherheit, entlaste die Schulen und den Schulbusverkehr. Wieder in Kraft treten Einschränkungen im Einzelhandel in Bezug auf die Besucherzahlen pro Quadratmeter. Außerdem dürfen sich bei privaten Verabredungen nur noch zwei Haushalte mit insgesamt maximal fünf Personen treffen – Kinder bis 14 Jahre ausgenommen.

Zahlungen sollen bald kommen

Positiv sei, dass die Novemberhilfe auch im Dezember fortgesetzt wird. Seit wenigen Tagen könnten nun auch die Anträge für die Novemberhilfe gestellt werden. „Die Abschlagszahlungen sollen jetzt schnell erfolgen“, betonte Engelhardt. Dabei sei die Möglichkeit, 75 Prozent des Umsatzes im Vorjahresmonat zu erhalten, für viele keine schlechte Lösung. „Für die meisten Betroffenen ist das gut, da sie in den Monaten in diesem Jahr ohnehin nicht so viel einnehmen würden wie im Vorjahr“, so der Landrat.

Ausnahmen nicht ausreizen

„Dass die Einschränkungen weitergeführt werden, ist sicher für die meisten Menschen keine Überraschung“, so der Landrat. Denn auch wenn die Inzidenzzahlen im Kreis Bergstraße sinken, seien die Infektionszahlen vielerorts nach wie vor zu hoch. Dennoch sei es eine gute Lösung, die Regelungen über Weihnachten und Silvester zu lockern – unter gegenseitiger Rücksichtnahme. „Das bedeutet allerdings auch, dass man die Ausnahmen nicht ausreizen muss“, so Engelhardt. Im Kreis, wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz berichtet, liege die Inzidenz bei 113,13. „Dass es der gleiche Wert wie vergangene Woche ist, ist zwar Zufall. Trotzdem sind die Zahlen bei uns momentan konstant.“ Auch im Vergleich mit Deutschland, Hessen und der Region stehe die Bergstraße verhältnismäßig gut da. „Trotzdem ist das kein Wert, der mich glücklich macht. Ich möchte mich aber bei der Bevölkerung, bei meinen Mitarbeitern und bei den Helfern vom DRK und der Bundeswehr bedanken. Denn ohne die Mithilfe aller würden wir jetzt nicht da stehen, wo wir heute sind.“ Der Kreis bemühe sich um größtmögliche Transparenz. Dennoch dürften Details, wie Angaben zu Personen, nicht veröffentlicht werden. „Das Gesundheitsamt ermittelt gewissenhaft und schaut sich jeden Fall genau an“, so Stolz. Übrigens solle man sich nicht zu früh – noch am Tag des Kontaktes – testen lassen. Denn ein Test sei dann vermutlich negativ, in den kommenden Tagen aber womöglich doch positiv.

Aktuell seien 53 Prozent der Betroffenen weiblich. Außerdem gebe es Altersverschiebungen. Die Anzahl der Null- bis 15-Jährigen sei ebenso gestiegen wie die Zahl der über 80-Jährigen; die Anzahl der Betroffenen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sei hingegen deutlich gesunken. Etwas weniger Pflegeeinrichtungen seien jetzt im Kreis betroffen, allerdings 33 Schulen und wie elf Kitas.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.11.2020