Stark bewölkt, kalte Nacht, dann Niederschläge

Hessenwetter.In Hessen ist es am Donnerstag stark bewölkt und teils neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Bei Höchsttemperaturen von 1 bis 4 Grad bleibt es trocken. In der Nacht zum Freitag kühlt es auf bis zu minus 5 Grad ab. Vereinzelt seien Nebel und Straßenglätte möglich. Im Tagesverlauf ziehen dann laut DWD von Westen her Niederschläge auf. Im Bergland soll es schneien. In tieferen Lagen falle bei Temperaturen zwischen 2 und 4 Grad Regen, zum Teil auch mit Schnee vermischt. Am Wochenende bleibt es demnach bedeckt, bei bis zu 8 Grad kann es zeitweise regnen.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.12.2020