Starker Saisonauftakt soll in Köln fortgesetzt werden

Eintracht Frankfurt.Cheftrainer Adi Hütter will mit Eintracht Frankfurt beim 1. FC Köln in der Erfolgsspur bleiben. "Es wäre toll, wenn wir voll punkten könnten", sagte der Österreicher vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky). "Wenn wir auftreten wie zuletzt, bin ich zuversichtlich, dass wir auch in Köln gewinnen." Der starke Auftakt der Fußball-Bundesligasaison habe das "gesunde Selbstbewusstsein" seiner Profis gestärkt. Ein weiterer Sieg würde die Hessen zudem noch mehr für das danach folgende Gastspiel beim Rekordmeister und Champions-League-Gewinner FC Bayern München beflügeln.

"Es wäre ideal, wenn wir ungeschlagen nach München fahren könnten. Und es wäre ein Superstart", sagte Hütter am Freitag, dessen Team seit fünf Auswärtsspielen in Liga eins ungeschlagen ist. Dass der gute Lauf durch die Länderspielpause beeinträchtigt werden könnte, befürchtet der 50-Jährige nicht. "Grundsätzlich habe ich keine Angst vor einem Knick. Es wird aber kein Selbstläufer", meinte er. "Der Gegner ist angeschlagen, aber angeschlagene Gegner sind gefährlich."

Dass seine Spieler die kriselnden Domstädter unterschätzen könnten, erwartet Hütter nicht.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.10.2020