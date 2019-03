Start ins Berufsleben mit vielen Chancen

BERGSTRASSE.Die Ausbildung ist vorbei. Jetzt beginnt das Arbeiten in eigener Verantwortung. 14 junge Frauen und Männer haben dieser Tage ihren Abschluss an der Gesundheitsakademie Bergstraße (GAB) gefeiert. Als frisch examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger gehen sie in einen zukunftssicheren Beruf, über den bei der Abschlussveranstaltung der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Bergstraße, Daniel

...