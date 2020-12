Start mit knapp 2000 Impfdosen für die ersten drei Tage

Bergstraße.Am Sonntag kann es losgehen – dann sollen die ersten Bergsträßer gegen das Coronavirus geimpft werden. Der Einsatzbefehl zum mobilen Impfen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen ist da. Und auch der Impfstoff soll bald folgen: Knapp 2000 Impfdosen soll der Kreis laut hessischem Innenministerium für die ersten drei Tage erhalten. Das hat Landrat Christian Engelhardt in der Corona-Pressekonferenz mitgeteilt. „Für den Start haben wir aktuell auch genügend Personal“, berichtet Engelhardt. „Inzwischen haben sich auch einige Apotheker und Pharmazeutisch Technische Assistenten gemeldet, sodass wir in dieser Hinsicht mit voller Last starten können.“ Zunächst wird mit mobilen Impfteams in den Alten- und Pflegeeinrichtungen geimpft. Der Betrieb im Bergsträßer Impfzentrum am Berliner Ring 89 in Bensheim wird dann etwas zeitverzögert anlaufen.

Die Ausgangssperre, so der Landrat müsse übrigens nicht bis zum 18. Januar gelten, so der Landrat. Sie könne – sofern die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter 200 liege auch schon „deutlich vorher“ aufgehoben werden. Da an den Feiertagen voraussichtlich deutlich weniger getestet werde, müsse das jedoch auch mit eingerechnet werden. Mehr dazu morgen im BA.

