Starthilfe für Handel und Gastgewerbe

Darmstadt/Bergstraße.Der stationäre Handel und das Gastgewerbe sind für die Innenstädte und Kommunen unverzichtbar. Deswegen führt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt Rhein Main Neckar nun im dritten Jahr ihre Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Einfach handeln! Online auftreten, vor Ort gewinnen“ fort. In kostenlosen Workshops und Fachvorträgen zeigen Experten, wie kleine Unternehmen durch eine gute Online-Präsenz ihr stationäres Geschäft stärken können. Bislang fand die Reihe in zehn Kommunen statt, dabei wurden mehr als 200 Unternehmer beraten.

In diesem Jahr werden nun Heppenheim, Rüsselsheim und Bad König angesteuert. Am 27. und 28. Januar erhalten in den Räumlichkeiten des Feuerwehrstützpunkts Heppenheim (Dieselstraße 2) Unternehmer aus der Region Tipps zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, zur besseren Auffindbarkeit im Netz sowie zum Social-Media-Marketing. Bei den Terminen stehen auch IHK-Berater für verschiedene Themen aus dem Unternehmensalltag mit Rat und Tat zur Seite.

Steinbrenner eine der Initiatorinnen

Die Veranstaltungsreihe führt die IHK Darmstadt gemeinsam mit dem „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation“ durch. „Im Zuge der Digitalisierung verändert sich das Kundenverhalten. Unsere Kunden sind im Internet, also müssen wir Gewerbetreibende uns dort auch präsentieren“, sagt IHK-Vizepräsidentin Tatjana Steinbrenner aus Bensheim, die das Projekt mitinitiiert hat. „Mit unserer Veranstaltungsreihe wollen wir besonders kleine Betriebe dabei unterstützen, die digitalen Möglichkeiten für sich zu nutzen, um auf ihr stationäres Geschäft aufmerksam zu machen.“

Der Heppenheimer Bürgermeister Rainer Burelbach hofft, dass viele Firmen das Weiterbildungsangebot vor Ort nutzen. „Online und stationär wachsen zusammen – und dies ist eine Chance für die Innenstadt“, sagt er.

Die Teilnahme an allen Workshops ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Das Programm und weitere Details stehen im Internet bereit. red

Info: www.darmstadt.ihk.de Nummer 3940450 ins Suchfeld eingeben

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 03.01.2020