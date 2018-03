Anzeige

Bergstraße.Reibungslos und ohne Diskussionen ist bei der jüngsten Sitzung des Bergsträßer Kreistags-Ausschusses „Schule und Soziales“ ein Wechsel an der Führungsspitze vollzogen worden.

Ohne Gegenstimmen übernahm Brigitte Stass (links), Stadtverordnetenvorsteherin in Lampertheim, von Beate Dechnig den Vorsitz des Gremiums. Beide Politikerinnen gehören der SPD an.

Dechnig, in Lautertal Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten, gab den Ausschuss-Vorsitz im Vorfeld der am Montag anstehenden Kreistagssitzung ab. Dort wird sie ihr Parlaments-Mandat niederlegen, um in den Kreisausschuss wechseln zu können. thz