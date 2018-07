„Stativ, Tele und lange Belichtung“

Anzeige

Herr Funck, als BA-Fotoredakteur können Sie unseren Lesern natürlich gute Tipps geben, wie heute Abend ihre Aufnahmen von der längsten totalen Mondfinsternis gelingen, die es in diesem Jahrhundert in Deutschland zu sehen gibt.

Dietmar Funck: Ja, natürlich! Wissen sollte man, dass der Vollmond erst nach Beginn der Mondfinsternis aufgeht – in unserer Region so gegen 21 Uhr. Der Höhepunkt der Mondfinsternis wird um 22.22 Uhr erreicht. Sowohl Mars als auch Mond stehen dann noch tief über dem Horizont. Am Ende – gegen 23.15 Uhr – stehen sie deutlich höher.

Und wir können die Mondfinsternis gut beobachten?