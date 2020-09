Stau nach Lkw-Unfall auf der A 67

Bergstraße.Staus während des ganzen Tages waren die Folge eines Unfalls, der sich am Morgen gegen 8.50 Uhr auf der A 67 zwischen Lorsch und Gernsheim ereignet hatte. Ein 7,5-Tonner war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem zerstörten Führerhaus befreien. Zunächst hieß es, dass Gefahrstoffe ausgetreten seien. Dies bewahrheitete sich allerdings nicht. Der Lkw hatte Chips geladen. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig, so dass der rechte Fahrstreifen bis in die Abendstunden für die Rettungsfahrzeuge gesperrt bleiben musste. Verkehrsbehinderungen waren die Folge. seg/BILD: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020