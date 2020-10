Steigende Zahl von Anfragen bei der Erziehungsberatungsstelle

Bergstraße.Trennung, Scheidung und Erziehungsfragen sind die Themen, mit denen es die Mitarbeiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Bergstraße im vergangenen Jahr am häufigsten zu tun hatten. Das geht aus dem Jahresbericht 2019 hervor, den der Leiter der Beratungsstelle, Frank Occhionero, jetzt vorstellte.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Fälle in der Erziehungsberatung von 541 auf 619. Hinzu kommen 58 in den Bereichen Ehe-, Paar-, Lebens- oder Familienberatung. Hier besteht eine Kooperation mit dem Diakonischen Werk Bergstraße.

Obwohl die Beratungsstelle stark nachgefragt sei, hielten sich die Wartezeiten für ein Erstgespräch im Rahmen, versichert Occhionero. Rund 70 Prozent der Ratsuchenden bekämen innerhalb eines Monats einen Termin. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie über Wochen ausschließlich telefonische Beratung möglich war, dürfen unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln mittlerweile auch wieder persönliche Gespräche in der Beratungsstelle in der Blücherstraße geführt werden.

Hier treffen sich beispielsweise auch wieder die Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien – neuerdings in zwei verschiedenen Kleingruppen: in einer Gruppe für jüngere Kinder im Grundschulalter und in einer für ältere ab der fünften Klasse.

Konzeptionell weiterentwickelt wurde außerdem der Bereich „Pflegekinder und ihre Familien“ in Zusammenarbeit mit dem Pflegekinderdienst des Kreisjugendamts. Occhionero und die zuständige Dezernentin beim Kreis Bergstraße, Diana Stolz, unterstrichen dabei die enorme Bedeutung von Bereitschaftspflegefamilien, die im Notfall zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Kind bei sich aufnehmen, das, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in seiner Herkunftsfamilie leben kann.

Um diese Familien noch besser zu unterstützen, wurde speziell für sie eine Supervisionsgruppe in der Beratungsstelle eingerichtet. Hier können sie ihre persönlichen Themen unabhängig vom Jugendamt besprechen. Im Aufbau befindet sich außerdem eine Gruppe für Eltern, deren Kinder nicht bei ihnen leben können oder dürfen.

Occhionero und Stolz warben dafür, die Hilfe der Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, selbst bei vermeintlichen „Lappalien“. „Lieber etwas zu früh als zu spät“, betonte Stolz. Und der Diplom-Psychologe ergänzte: „Wir wollen mit unserem Angebot eine Entlastung bieten.“ /sm

Info: www.kreis-bergstrasse.de/ eb-bensheim www.kreis-bergstrasse.de/ eb-lampertheim

