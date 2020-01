Steigerung von Kraft und Beweglichkeit

Bergstraße.Ein besonders bewegungsintensiver Kurs ist die Reaktiv Fitness der AOK Hessen. In Bensheim geht es Mitte März los. Es sind noch ein paar Plätze frei. Darüber hinaus gibt es wieder das Reaktiv Faszientraining.

Wer seine persönliche Leistungsfähigkeit steigern will, ist bei der Reaktiv Fitness genau richtig. Es geht um Kniebeugen, Seilspringen, Liegestützen, Klimmzüge – sinnvoll kombiniert, und es kommt noch mehr dazu. Durch komplexe Bewegungsabläufe wird ein intensives Training realisiert. Kraft, Stabilität und Beweglichkeit werden enorm gesteigert. Der Kurs ist auf acht Wochen angelegt. Beim Reaktiv Faszientraining indes geht es neben der Verbesserung der Elastizität auch um die Stärkung der Muskulatur, Bänder und Sehnen. Natürlich gibt es auch wieder mit der Progressiven Muskelentspannung nach Jacobson einen Klassiker im Programm (jeweils in Bensheim in der Praxisgemeinschaft Jorda, Schreiber & Schell, Neckarstraße 55):

„Reaktiv Fitness“: ab 16. März (Montag), 18.15 Uhr.

„Reaktiv Faszientraining“: ab 20. März (Freitag), 17.45 Uhr.

„Progressive Muskelentspannung“: ab 5. März (Donnerstag), 18.30 Uhr. red

Info: Anmeldung im AOK-Beratungscenter oder online: www.aok.de/hessen/gesundheitskurse

