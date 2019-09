Sternfahrt per Fahrrad zu IAA-Demo

Bergstraße.Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in Hessen und an der Bergstraße (ADFC Bergstraße) ruft alle Bürger, die für eine rasche Verkehrswende mit besseren Bedingungen für den Radverkehr eintreten, dazu auf, sich am heutigen Samstag an der „Aussteigen“-Demonstration anlässlich der diesjährigen Publikumseröffnung der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt am Main zu beteiligen.

Sieben Trägerorganisationen

Ein Bündnis aus sieben Trägerorganisationen, darunter der ADFC, organisiert die Großdemonstration, die sich gegen eine „autofixierte Verkehrspolitik“ wendet und rasche Maßnahmen für besseren Klimaschutz fordert: „Die IAA bewirbt massiv immer platzraubendere, klimaschädliche SUV und ignoriert damit den Wunsch der Menschen nach lebenswerteren Städten, in denen man sich einfach und sicher mit dem Rad oder zu Fuß bewegen kann“, begründet [Stefan Janke, Vorsitzender des ADFC Hessen) weshalb die Auto-Verkaufsschau Gegenstand der Proteste wurde.

An der Bergstraße beteiligt sich nicht nur der ADFC Bergstraße, sondern auch das Klimabündnis an der Aktion.

Teilnahme in vielen Formen

An der Demonstration kann man sich auf unterschiedliche Art beteiligen:

Zu Fuß durch die Straßen Frankfurts – von der Auftaktkundgebung gegen 11.30 Uhr an der Hauptwache zur Abschlusskundgebung am Messekreisel gegen 14.30 Uhr.

Als Teil der großen Fahrrad-Sternfahrt, die auf sieben Hauptrouten durch zahlreiche Kommunen der Rhein-Main-Region führt, und an die sich immer mehr Radfahrer anschließen. Gegen 14.30 Uhr soll die Tour am Frankfurter Messekreisel eintreffen. Welchen Ort die Sternfahrt zu welcher Zeit erreicht, ist mit dem genauen Treffpunkt auf der Internetseite www.iaa-demo.de/routen-zeiten übersichtlich zusammengestellt. Etwaige Änderungen in Zeitablauf werden hier ständig aktualisiert.

Als Familie mit Kindern beim „Kidical Ride“ der gegen 13.30 Uhr am Nibelungenplatz startet, um ebenfalls gegen 14.30 Uhr die Abschlusskundgebung am Messekreisel zu erreichen.

Großdemonstration in Frankfurt

Gemeinsam mit dem ADFC rufen die Organisationen BUND, Campact, Deutsche Umwelthilfe, Greenpeace, Naturfreunde Deutschlands und der Verkehrsclub Deutschland (VCD) zu der Großdemonstration vor den Toren der IAA in Frankfurt auf. red

Info: Weitere Informationen zu den Forderungen und dem Ablauf Aussteigen-Demo bietet die Internet-Seite www.iaa-demo.de

