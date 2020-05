Stille Demo auf dem Bensheimer Marktplatz

Bensheim.„Öffnet die Kitas – öffnet die Schulen“ hieß es am Samstagnachmittag auf dem Bensheimer Marktplatz. Katarina Metz (rechtes Bild), Initiatorin der stillen Kundgebung, sagte im Vorfeld, dass es „eine stille Meditation mit unserem individuellen Anliegen werden“ soll.

Bei der genehmigten Veranstaltung wurde auf Trillerpfeifen und Megafone verzichtet. Viele der Teilnehmer hatten aber Plakate mitgebracht.

Mit der Kundgebung, so Metz, wolle man gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. „Die finden wir total überzogen“, so Katarina Metz, die davon auch persönlich betroffen ist. Ihr Catering-Unternehmen hat seit März keine Arbeit mehr und alle Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Geplant ist, jetzt jeden Samstag ab 15 Uhr zu einer stillen Kundgebung auf dem Bensheimer Marktplatz aufzurufen. df/Bilder: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 04.05.2020