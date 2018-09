Strahlemann-Gründer Fischer jetzt Botschafter der Bergstraße

BERGSTRASSE.Es sind manchmal vermeintlich kleine Anekdoten, die ehedem schon besondere Geschichten noch ungewöhnlicher machen. So auch bei der Strahlemann-Stiftung, die jungen Menschen den Weg zur Ausbildung und damit ins Berufsleben ebnet, national wie international, und die ihren Sitz im Kreis Bergstraße, in Heppenheim, hat. Zehn Jahre gibt es die Stiftung – in der Nachfolge eines Vereins. Am Wochenende

...