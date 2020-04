Straßenbahnen noch im Ferienmodus

Darmstadt.Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen kehrt auch bei Bussen und Straßenbahnen wieder ein Stück mehr Normalität ein. So bedient die HEAG mobiBus vom kommenden Montag (27.) an alle ihre Buslinien wieder nach dem regulären Fahrplan, jedoch ohne die Nachtfahrten an Freitagen und Samstagen. Damit ist insbesondere in den Landkreiskommunen wie in Ober-Ramstadt und an der Bergstraße die Beförderung der Grundschüler sichergestellt. Lediglich der AirLiner verkehrt vorerst weiterhin im Stundentakt, und auf der Linie K entfallen die Verstärkerfahrten an Vorlesungstagen, die im Fahrplan mit „TUS“ gekennzeichnet sind.

Für die Straßenbahnen der HEAG mobilo gilt wegen der größeren Kapazitäten in den Fahrzeugen bis auf Weiteres der Ferienfahrplan, auch hier entfallen die Nachtfahrten an Freitagen und Samstagen. Das bedeutet gegenüber dem aktuell geltenden modifizierten Samstagsfahrplan eine Erweiterung des Angebots mit mehr Fahrten auf den verschiedenen Linien. Auch die Straßenbahnlinien 1 und 6 fahren wieder und verstärken das Angebot auf der Nord-Süd-Verbindung.

Mund-Nase-Schutz tragen

Die HEAG mobilo appelliert an ihre Fahrgäste, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und möglichst Abstand zu wahren. Um insbesondere die Busfahrer besser zu schützen, werden derzeit die Busse am Fahrerarbeitsplatz mit einer Trennscheibe ausgestattet. Danach wird auch ein Ticketverkauf wieder möglich sein; solange bleibt auch die Tür 1 für Fahrgäste in Bussen noch geschlossen. Fahrgäste wer den daher weiterhin noch gebeten, ihre Fahrkarte vor Fahrtantritt zu erwerben. red

