Strategie für eine erfolgreiche Zukunft

Bergstraße.Bei einem Strategieworkshop in Bensheim hat sich der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald für die Zukunft aufgestellt. In den letzten Jahren ist der Park stetig gewachsen, hat neue Themen und Aufgaben angepackt, Kompetenzen erworben und Auszeichnungen errungen. Nachdem der Rahmenentwicklungsplan mehrfach fortgeschrieben worden war, war es nun an der Zeit, die Strategien für die kommenden 15 Jahre zu erarbeiten.

Plan wird im Frühjahr vorgestellt

Über 50 Akteure haben sich über verschiedene Handlungsfelder, Projekte und Ideen ausgetauscht, darunter Vertreter des Vorstands, der Mitgliedskommunen und Landkreise, der Partnerverbände – Odenwaldklub, Naturpark Neckartal-Odenwald und Metropolregion Rhein-Neckar – sowie der Tourismusorganisationen.

Die Ergebnisse des dreistündigen Workshops fließen in die weitere Ausarbeitung des Plans ein, der im Frühjahr den Mitgliedern und Bewohnern der Region vorgestellt werden soll. Er umfasst Pflege- und Infrastrukturmaßnahmen und übergreifende Netzwerkaufgaben wie nachhaltige Regionalentwicklung und Umweltbildung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.09.2019