Strategien gegen den Heißhunger

Bergstraße.Langzeitarbeitslose im Kompetenz-Center Wald-Michelbach lernten im Rahmen eines Gesundheitsprojektes der AOK in den vergangenen Wochen die Grundlagen gesunder und ausgewogener Ernährung kennen. Das Kompetenz-Center ist Maßnahme des Eigenbetriebes Neue Wege Kreis Bergstraße.

Unter der Leitung der Diplom- Ökotrophologin Heike Biesler wurden Stoffwechselprozesse ergründet und Strategien gegen Heißhungerattacken herausgearbeitet. In der abschließenden der vier Sitzungen durften die Teilnehmenden ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Tat umsetzen und in den Räumlichkeiten der Maßnahme füreinander kochen. Die GFN AG ist Bildungsträger der Maßnahme Kompetenz-Center Wald-Michelbach und hilft dort im Auftrag des kommunalen Jobcenters Neue Wege Kreis Bergstraße ALG-II-Empfängern zurück in den Arbeitsmarkt.

Gegen gesundheitliche Probleme

„Viele unserer Teilnehmenden unterliegen multiplen Vermittlungshemmnissen. Gesundheitliche Probleme, die zum Beispiel auf Übergewicht und Fehlernährung zurückgehen, sind da nicht selten“, führt Rosemarie Lipp, Integrationscoach der Maßnahme, an.

Die Sozialarbeiterin Linda Reinhart fügt hinzu: „Gesunde Ernährung muss nicht teuer sein. Im Gegenteil: Oft kosten etwa Fertiggerichte mehr als Selbstgekochtes. Das betrifft Menschen im Bezug von Hartz-IV umso stärker.“

Den Teilnehmenden schien das Angebot eine wertvolle und interessante Abwechslung vom Alltag der Arbeitssuche zu sein. „Jeder Einzelne war sehr aufmerksam und interessiert. Ich bin sehr zufrieden, wie die Ernährungsberatung angenommen wurde“, sagte Biesler bei der Abschlusssitzung.

Aufgrund des hohen Interesses ist geplant, im Rahmen des Gesundheitsprojektes der AOK den Impuls im kommenden Jahr für weitere Gruppen von Teilnehmenden anzubieten. red

