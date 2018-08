Anzeige

Für die Ohren sind sie im Straßenverkehr kaum wahrnehmbar, die gelben, elektronisch betriebenen Postautos, mit denen Zusteller seit Anfang des Jahres auch in Bensheim und Umgebung Pakete und Briefe ausliefern. Blicke ziehen sie dafür umso mehr auf sich.

15 sogenannte Streetscooter sind bei der Post in Bensheim im Einsatz. Sie beliefern Einhausen, Bensheim und Lautertal. Weitere fünf der Elektroautos gibt es in Gernsheim und noch mal zehn in Riedstadt.

In jüngster Zeit gab es aber Rückschläge für die Streetscooter. Das Kraftfahrtbundesamt ist bei einem Ladegerät auf das giftige Schwermetall Cadmium gestoßen.