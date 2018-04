Anzeige

Bergstraße. Das Bergsträßer Gesundheitssystem funktionierte auch am Mittwoch noch - trotz des Warnstreiks im öffentlichen Dienst, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Zwar beteiligten sich auch Pflegekräfte aus dem Heppenheimer Kreiskrankenhaus und der Vitos-Kliniken im Kreis. Lahmgelegt wurde der Betrieb dort aber nicht. Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern unter anderem Lohnerhöhungen um sechs Prozent für öffentlich Angestellte.

„Wir haben hier etwas mehr zu tun. Aber alle Stationen funktionieren“, sagte am Vormittag eine Pflegerin, die im Kreiskrankenhaus in Heppenheim die Stellung hielt. Einige Patienten bestätigten diese Einschätzung. „Es ist eigentlich alles wie sonst auch. Es gab pünktlich Frühstück“, erzählte ein Patient während eines Zigarettengangs am Haupteingang der Klinik.

Kundgebungen oder Demonstrationen gab es an der Bergstraße nicht. Stattdessen wurde eine zentrale Protestaktion in Darmstadt organisiert. Es hätten sich lediglich am frühen Morgen einige Pfleger am Haupteingang versammelt und seien anschließend von dannen gezogen, berichtete ein weiterer Patient. Miriam Blumenstock, Referentin der Geschäftsleitung, bestätigte das: Von sechs bis halb neun morgens hätten einige Streikende auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht und seien anschließend gegangen. kbw/lok