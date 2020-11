Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Weinheim.Bereits am frühen Sonntagabend des 15. November gegen 18.20 Uhr ist es in Weinheim auf dem Gehweg in der Liststraße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen gekommen. In deren Verlauf soll eine der Frauen ihre Kontrahentin mit einem Stein geschlagen haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass Anwohner und/oder Passanten auf den Streit aufmerksam wurden oder gar das Geschehen beobachteten, werden diese wichtigen Zeugen gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

