Strohballen geraten in Brand

Biblis.Am späten Sonntagnachmittag ist im Bereich zwischen Biblis und dem Kernkraftwerk ein Strohballenlager in Brand geraten. In dem rund 500 Meter von der L 3261 entfernten und östlich der Zufahrtsstraße zum Kraftwerk gelegenen Strohballenlager waren rund 200 Rundballen gestapelt. Die Feuerwehren der Gemeinde Biblis mit Ortsteilen und die Brandschützer aus Bürstadt waren im Einsatz. Die Polizei meldete den Brand gegen 19 Uhr per Pressemitteilung. Zu diesem Zeitpunkt dauerten die Löscharbeiten noch an. Nach ersten Erkenntnissen scheinen sich die Strohballen selbst entzündet zu haben. ps/sm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.07.2019