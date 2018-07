Anzeige

Bergstraße.Zu Stromausfällen kam es am vergangenen Freitag und Samstag in Seeheim-Jugenheim, Lautertal und Heppenheim. Das teilt der Energieversorger GGEW AG mit. Am Freitagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr war erneut das Mittelspannungsnetz in Seeheim-Jugenheim betroffen, hauptsächlich die Ortsteile Seeheim und Balkhausen mit insgesamt rund 600 Haushalten.

Ursache waren laut GGEW Kabelfehler. Da die Techniker die Ursache dort schnell eingrenzen und beheben konnten, war Balkhausen nach etwas mehr als einer Stunde wieder angeschlossen. In Seeheim dauerte dies bis kurz nach Mitternacht. In diesem Bereich war auch die Feuerwehr bis spät in den Abend im Einsatz, um insbesondere Gaststätten über Stromaggregate mit Energie zu versorgen. Kühlhäuser und Froster blieben so ausreichend kalt.

Ursache: alte Leitungen

Parallel suchten die Techniker der GGEW nach fehlerhaften Stellen, um sie zu beheben. „Ursache hierfür können alte Leitungen sein“, so der Energieversorger. Bereits am Mittwoch war Seeheim für etwa eine Stunde ohne Strom. Man könne nicht ausschließen, dass dieser Vorfall im Zusammenhang mit der erneuten Störung am Freitag stehe.