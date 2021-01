Stromausfall nach eineinhalb Stunden behoben

Lindenfels.Ein Kabelfehler hat am Mittwoch (13.) einen Stromausfall in Lindenfels und Umgebung verursacht. Die Stromversorgung war in Lindenfels sowie in den Lindenfelser Stadtteilen Winterkasten, Kolmbach und Glattbach und in den beiden Reichelsheimer Ortsteilen Laudenau und Klein-Gumpen von etwa 17.30 Uhr bis zirka 18.50 Uhr unterbrochen. Die e-netz stellte die Versorgung durch Umschaltungen im Mittelspannungsnetz wieder her, teilt die Entega in einer Pressemitteilung mit.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.01.2021