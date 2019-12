Studienfahrt nach Karlsruhe zu „Kaiser und Sultan“

Bergstraße.Eine ganztägige Studienfahrt nach Karlsruhe bietet das katholische das Bildungswerk Bergstraße/Odenwald für Samstag, 8. Februar, an.

Neben der Besichtigung der Stadtarchitektur und der Beschäftigung mit der Stadtgeschichte steht besonders der Besuch von zwei exponierten Ausstellungen im Vordergrund der Tagestour: Vormittags werden die Teilnehmer die Ausstellung „Kaiser und Sultan. Nachbarn in Europas Mitte 1600–1700“ im Badischen Landesmuseum besichtigen.

Nach einer Mittagspause und einer Einführung in die Karlsruher Stadtgeschichte steht nachmittags eine Führung durch die Ausstellung „Heilig I Unheilig. Hans Baldung Grien“ in der Kunsthalle Karlsruhe auf dem Programm der Studienfahrt. Hans Baldung Grien (1484/85 - 1545) gilt unter Fachleuten als einer der bekanntesten und bedeutendsten Renaissancekünstler nördlich der Alpen.

Die Abfahrt am Europaplatz in der Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim am 8. Februar, Samstag, ist um 9.15 Uhr, die Rückkehr ist für 18.30 Uhr geplant. Im Teilnahmebeitrag sind die An- und Abreise sowie Eintritte und Führungskosten inbegriffen. red

