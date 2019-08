Sturm hat Bahnverkehr stark beeinträchtigt

Südhessen.Von den Sturmschäden am Sonntagabend war im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südhessen der Landkreis Groß-Gerau – und dort der Bereich Mörfelden – am stärksten betroffen. Bei der hiesigen Leitstelle gingen fast 50 Meldungen über Sturmschäden ein.

Bahnpendler mussten am Montag mit Problemen rechnen. Wegen eines Blitzeinschlags in ein Stellwerk in Mörfelden-Walldorf sollte der Fernverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim in beiden Richtungen bis zum Nachmittag umgeleitet werden, sagte eine Bahnsprecherin am Morgen.

Nachdem Züge zunächst eine Ausweichstrecke über Mainz-Bischofsheim und Worms fahren mussten, sei mittlerweile die Strecke der Main-Neckar-Bahn wieder zu befahren. Dadurch komme es zu Verspätungen von 30 Minuten.

Bis voraussichtlich heute fahren aufgrund der Sturmschäden keine ICEs zwischen Frankfurt und Mannheim. Der Bahnhof in Bensheim ist davon auch betroffen. Auf der Internetseite der Deutschen Bahn heißt es: Züge des Fernverkehrs würden zwischen Frankfurt und Mannheim großräumig umgeleitet. Dadurch komme es zu einer Reisezeitverlängerung von etwa 45 bis 60 Minuten.

Die Polizisten der Station Mörfelden-Walldorf beurteilten die Zustände als chaotisch. Die Zufahrtsstraßen waren teilweise vollständig durch umgefallene Bäume blockiert und mussten in beide Richtungen gesperrt werden. Meldungen über Personen, die in ihren Pkw blockiert waren, wurden vordringlich abgearbeitet. Das Dach des Rathauses wurde als teilweise abgedeckt gemeldet. Mehrere Autos wurden durch umgefallenen Bäume beschädigt. Meldungen über Verletzte gab es nicht.

Die Autobahn 5 war besonders im Bereich der Anschlussstellen Darmstadt-Eberstadt, Mörfelden und am E-Highway in der Nähe der Tank- und Rastanlage Gräfenhausen betroffen. Von Vorteil war dabei, dass der Strom der Oberleitung bereits seit Freitag abgestellt ist. Im Umfeld des Rüsselsheimer Dreiecks wurde der Verkehr auf der A 67 durch herabgefallene Äste, Starkregen und Hagel behindert. pol/red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.08.2019