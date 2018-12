Südhessen liegt im Sperrgebiet

Bergstraße.Der Ausbruch der Blauzungenkrankheit in einer Rinderhaltung in Baden-Württemberg wurde gestern festgestellt. Im Radius von 150 Kilometern um den Ausbruchsbetrieb wird für mindestens zwei Jahre ein Sperrgebiet eingerichtet, in dem auch fünf hessische Landkreise liegen: Im Kreis Bergstraße sowie im Odenwaldkreis, den Kreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau sowie in der Stadt Darmstadt müssen alle Halter von Wiederkäuern ihre Tierhaltung bei der zuständigen Veterinärbehörde melden.

Im Sperrgebiet gelten Beschränkungen für den Handel mit Rindern, Schafen und Ziegen – besonders dann, wenn diese Tiere in Regionen gebracht werden sollen, in denen die Krankheit bisher nicht aufgetreten ist. Die Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz in den betroffenen Landkreisen und der Stadt Darmstadt erteilen Auskünfte über die einzuhaltenden Bedingungen und Anforderungen. Etwa 2200 Halter von Wiederkäuern sind in Hessen betroffen.

Alle Wiederkäuer betroffen

Empfänglich für die Tierseuche sind alle Wiederkäuer – also neben Rindern, Schafen und Ziegen auch Büffel, Rehe und Hirsche. Für den Menschen ist die Tierseuche ungefährlich. Fleisch- und Milchprodukte können ohne Bedenken verzehrt werden. Tiere, bei denen die Krankheit ausgebrochen ist und Krankheitsanzeichen vorhanden sind, müssen jedoch getötet werden und dürfen nicht mehr in den Handel kommen.

Der in Baden-Württemberg aufgetretene Serotyp 8 des Virus verursacht in der Regel bei infizierten Rindern keine Krankheitserscheinungen. Bei Schafen sind dagegen in Einzelfällen schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle beobachtet worden. Das Virus kann in den infizierten Tieren bis zu 60 Tage im Blut vorhanden sein. Werden die infizierten Tiere während dieser Periode von Stechmücken gestochen, so kann das Virus von der Mücke aufgenommen und auf weitere Wiederkäuer übertragen werden. Eine direkte Übertragung von Tier zu Tier findet nicht statt.

Das Virus der Blauzungenkrankheit wurde erstmals seit 2009 wieder in Deutschland nachgewiesen. Seit 2011 galt Deutschland als BTV-frei. Der Serotyp 8 des Blauzungenvirus (BTV8) war im laufenden Jahr bereits in Frankreich und in der Schweiz nachgewiesen worden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018